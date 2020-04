O campeonato de Taiwan arrancou este domingo com quatro jogos, depois do governo local ter permitido o arranque da nova temporada num país que, apesar da proximidade com a China, teve poucos casos de covid-19.

Até ao momento, segundo os dados oficiais, foram detetados apenas 388 casos de infeção e apenas seis mortos provocados pela pandemia no país que tem Taipé como capital.

Taiwan junta-se assim à reduzida lista de país que tem campeonatos a decorrer que conta apenas com o Tajiquistão, Burundi e Nicarágua, além da Bielorrússia, a única liga europeia ativa, embora com jogos à porta fechada.