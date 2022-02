O futebolista português Cristiano Ronaldo manifestou-se na noite desta sexta-feira a propósito da invasão russa desta semana ao território da Ucrânia, pedindo paz e que haja um melhor mundo para as crianças do futuro.

«Nós precisamos de criar um mundo melhor para as nossas crianças. Rezando pela paz no nosso mundo», escreveu Ronaldo, através da rede social Instagram, na última hora.

A guerra na Ucrânia já motivou várias decisões em torno do desporto, com a UEFA a mudar o local da final da Liga dos Campeões, inicialmente agendada para São Petersburgo, para Paris.

A propósito do apuramento para o Mundial 2022, a Polónia, a República Checa e a Suécia já informaram que recusam jogar o play-off na Rússia, dentro de um mês.

Entre estas decisões, várias personalidades ligadas ao desporto, incluindo russos, já se manifestaram, tal como Ronaldo, contra a invasão das tropas russas a solo ucraniano. Veja, na cronologia especial do Maisfutebol, o impacto do conflito no mundo do desporto.