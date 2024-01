Ao chegarem ao centro de treinos, os jogadores do Tottenham foram questionados sobre qual o contacto mais famoso que têm no telefone.



Houve respostas como Son Heung-min, capitão dos spurs, ou Harry Kane, o melhor marcador de sempre do clube inglês. Mas também houve outros nomes fora do comum, como Robbie Williams, Sérgio Ramos ou o craque português Cristiano Ronaldo.



Radu Dragusin, defesa romeno de 21 anos, revelou ter o número do internacional português na lista de contactos. O que é de esperar, tendo em conta que ambos representaram a Juventus entre 2018/19 e 2020/21.



Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, alguns dos jogadores ainda tentaram fazer chamada de vídeo com os contactos mais famosos (não foi o caso de Dragusin), mas não tiveram muita sorte, como é o caso de Richarlison que tentou ligar a Neymar enquanto este dormia.



Veja aqui quais os contactos mais famosos de cada jogador: