Luís Castro considera que Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, ainda «está longe do seu limite». Em entrevista ao jornal chinês «Titan Sports», no âmbito da digressão que o Al Nassr vai fazer à China, o treinador português diz ainda que se o jogador mais internacional de todos os tempos ainda for ao próximo Campeonato do Mundo «é para jogar». «O Cristiano é especial em tudo: na forma como trabalha, como comunica, como apoia, como recupera, como se apresenta em público. Nasceu para ser estrela. Tem todas as condições para continuar no topo, como está há largos anos», começa por enunciar o treinador, numa entrevista, que andou quase sempre à volta de CR7. «Digo o mesmo que Ronaldo disse há poucos dias: quem vai dizer qual é o momento de parar, quem vai decidir a vida dele, é ele mesmo. Ninguém tem o direito de opinar sobre o destino de outras pessoas e vice-versa», acrescentou. Luís Castro conta, depois, que, quando chegou ao Al Nassr, Cristiano Ronaldo estava num momento difícil. «Costumo dizer que quando a cara não ri, os pés também não riem. Cristiano estava num momento de alguma tristeza, devido a alguns acontecimentos na sua vida pessoal e profissional. Houve a intenção de lhe devolver a alegria, através dos treinos, dos jogos. Isso foi conseguido. Ele respondeu de forma muito natural ao que lhe foi pedido e hoje voltou a ser uma referência mundial, como sempre foi», destacou. O treinador refere-se ao capitão da equipa como um «líder», tanto no relvado, como no balneário. «Por aquilo que joga e pelo que é, dentro e fora de campo. O capitão de equipa deve ser uma referência em qualquer balneário do mundo. E quando o capitão é o melhor jogador do Mundo, ainda se torna mais forte a presença e a liderança. É uma pessoa muito equilibrada. Equilibra-se a ele e aos companheiros. É um exemplo de rigor, disciplina e ambição, enfim, de tudo o que deve ter um jogador. Ele é uma referência para todos eles. Não se nota qualquer diferença, Cristiano é um deles», prosseguiu.

Cristiano Ronaldo vai chegar ao próximo Campeonato da Europa com 39 anos e no próximo Mundial, em 2026, já terá 41. Luís Castro está convencido que se Ronaldo estiver nestas duas fases finais será sempre para jogar. «Se o Cristiano está numa equipa, é para jogar. Não é para ficar de fora. Isso não existe. Os melhores são para jogar, não são para ficar de fora. E a qualidade não tem idade. A sociedade é que entende que deve definir quando é o fim. Mas ele é que sabe quando vai parar. Não é a sociedade que lhe vai dizer. Nem a ele, nem a ninguém. Cristiano ainda está longe do seu limite; está em excelentes condições. E, repito, a qualidade não tem idade. Se for um jogador de 14/15 anos vão dizer que é muito novo. Muito novo porquê? Tem qualidade, tem de jogar. O mesmo com um jogador de 40 anos», destacou ainda.