O treinador português Jorge Jesus falou este domingo das diferenças entre o brasileiro Neymar, que treina no Al Hilal, e o compatriota Cristiano Ronaldo, agora adversário ao serviço do Al Nassr na Arábia Saudita, afirmando que ambos são diferentes quanto às prioridades associadas ao futebol.

De partida para a Arábia Saudita, após ter estado alguns dias em Portugal, Jesus lamentou a ausência de Neymar por lesão e, antes da comparação com Ronaldo, deixou alguns elogios ao brasileiro.

«Primeiro, não tive sorte nenhuma. Porquê? Nunca tinha trabalhado com o Neymar. Trabalhámos um mês e meio, não mais. Ele é uma coisa fora do normal, é um fora de série. E, portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. É um miúdo fácil de liderar, é um miúdo muito doce, compreensivo», afirmou.

«Agora, a vida para além do futebol, também é a maneira dele. Acho que ele é o contrário do Ronaldo. O Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, portanto, põe essa prioridade. Ele tem mais paixão por outras coisas e põe essas outras coisas, que é a vida privada dele, à frente. Mas como jogador é fabuloso. E como homem, tive mês e meio com ele, surpreendeu-me pela positiva em tudo», concluiu Jesus.