Cristiano Ronaldo está sem clube desde que rescindiu contrato com o Manchester United. O internacional português tem trabalhado nas instalações do Real Madrid para manter a forma assim como no seu ginásio.



O futuro do avançado de 37 anos permanece incerto. Rio Ferdinand revelou que tem conversado com o seu antigo colega de equipa no Man. United e que este «está a preparar-se para a fase que aí vem».



«Sim, tenho conversado com ele, temos trocado mensagens. Ele está tranquilo, a fazer os treinos dele. Está a preparar-se para a fase que aí vem», referiu no seu canal de YouTube «Vibe with Five».



Cristiano Ronaldo participou em seis jogos de Portugal no Mundial 2022 e marcou um golo, golo esse que o permitiu tornar-se no único jogador a marcar em cinco Campeonatos do Mundo.