Cristiano Ronaldo negou esta segunda-feira que a sua única ambição seja terminar a carreira com mais Bolas de Ouro conquistadas do que Lionel Messi, no dia em que o galardão de 2021 vai ser atribuído.

Numa publicação nas redes sociais, o avançado português desmentiu assim o chefe de redação da France Football – a revista que atribui o prémio –, o jornalista francês Pascal Ferré, que tinha afirmado isso mesmo.

«O desfecho de hoje explica o porquê das declarações de Pascal Ferré na última semana, ao afirmar que eu lhe confidenciei que tinha como única ambição terminar a minha carreira com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi», escreveu o jogador do Manchester United.

Ronaldo acusa Ferré de mentir e usar o nome do português para «promover a publicação para a qual trabalha».

«Desejo sempre os parabéns a quem ganha, dentro do desportivismo e fair-play que norteiam a minha carreira desde o início, e faço-o porque nunca estou contra ninguém. Ganho sempre por mim e pelos clubes que represento, ganho para mim e para aqueles que me querem bem. Não ganho contra ninguém», lê-se ainda, na mensagem do capitão da Seleção Nacional, ele que frisa ainda que a maior ambição da carreira é conquistar «títulos nacionais e internacionais pelos clubes que represento e pela Seleção».

A mensagem de Ronaldo: