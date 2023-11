Bojan Krkic, antiga promessa do Barcelona, deixou os relvados em 2022, sem ter conseguido corresponder aos pergaminhos que lhe eram destinados.

Agora com 33 anos, Bojan é coordenador da formação blaugrana e em entrevista ao jornal As abordou como os jovens encaram o futebol e afirmou que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não podem ser um exemplo porque são jogadores «extraordinários».

«O Messi e Cristiano Ronaldo, e até mesmo Rafa Nadal não podem ser exemplo para os jovens. Eles são extraordinários. O sucesso não é isso, só lhes vai acontecer a eles. O sucesso pode ser aplicado a muitos cenários», referiu.

Questionado sobre poderia ser classificado como um caso de sucesso devido ao seu potencial quando surgiu no Barcelona, Bojan revelou podia ter dado mais ao futebol, mas diz-se orgulhoso do que fez na carreira.

Depois de ter deixado o Barcelona em 2011, Bojan Krkic representou ainda em clubes com a Roma, Milan e Ajax, tendo pendurado as botas no ano passado ao serviço dos japoneses do Vissel Kobe