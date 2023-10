O editor-chefe da France Football, publicação francesa que distingue o melhor jogador do mundo, abordou a ausência de Cristiano Ronaldo da lista de candidatos ao prémio.



«A ausência de Ronaldo não foi, de todo, tema de discussão entre o comité. Não brilhou no Mundial e joga num campeonato com menos visibilidade [Arábia Saudita]. Ainda assim, continua a ser um grande jogador», disse Vincent Garcia, em entrevista ao jornal alemão Tageszeitung.



Garcia foi ainda questionado acerca dos rumores que dão conta de que Lionel Messi será o vencedor da Bola de Ouro. «Estes rumores sempre existiram. É um jogo para os meios de comunicação social. Temos de perceber o desejo de anunciar o vencedor de forma antecipada, mas não podemos acreditar sempre nos rumores», realçou.



O editor-chefe da France Football considerou Jude Bellingham como um dos potenciais vencedores do galardão no futuro. «É mesmo impressionante. É um sério candidato, sobretudo se continuar a ter um bom desempenho no Real Madrid e se a Inglaterra brilhar no Europeu. É um jogador versátil, inteligente e muito maduro para a sua idade», apontou.



A Bola de Ouro será entregue esta segunda-feira, numa cerimónia que vai decorrer no Théâtre du Châtelet, em Paris, França.