Cristiano Ronaldo anotou um hat-trick pelo Manchester United contra o Tottenham e tornou-se no melhor marcador de sempre em competições oficiais. Apesar dos inúmeros títulos e recordes, Antonio Cassano considera que o internacional português não está entre os melhores da história.



«Tiro o meu chapéu pelos 807 golos. Mas o Cristiano Ronaldo não está entre os melhores jogadores do mundo. Goleador? Sim. É um avançado forte? É. Ganhou títulos? Ganhou. Cristiano Ronaldo é como Inzaghi e Trezeguet: jogadores fabulosos, mas sejamos específicos: jogar futebol é outra coisa diferente. Os golos não definem um jogador. O Iniesta não marcou 60 golos, o Zidane não chegou aos 100. Esses, sim, são génios que fizeram história no futebol», referiu, na Bobo TV na plataforma Twitch TV.



Cassano, de 39 anos, fez carreira em clubes como Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma.