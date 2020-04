O guarda-redes brasileiro do Liverpool, Alisson Becker, mostrou um dos momentos vividos em sua casa na terça-feira, ao colocar a bola no sótão, festejando depois da forma que Cristiano Ronaldo recentemente habituou os adeptos.

Mostrada a precisão no lançamento com a mão direita, Alisson correu alguns metros na relva do jardim e saltou com o «siiii» celebrizado por Ronaldo, quando recebeu a Bola de Ouro de 2014.