Cristiano Ronaldo (quem mais?) foi a grande figura do triunfo do Al Nassr frente ao Al Khaleej (2-0), numa partida da 12.ª jornada da Liga saudita.



Com o avançado e com Otávio de início, a equipa de Luís Castro começou melhor a partida e marcou logo aos dez minutos, mas o golo de Sadio Mané foi invalido por fora de jogo. Não contou o golo do senegalês, valeu o do capitão da seleção nacional.



Ronaldo recebeu à entrada da área, driblou um adversário e rematou com a bola a fugir do guarda-redes contrário e a entrar na baliza. O Al Khaleej, orientado por Pedro Emanuel e que contou com Rebocho, Fábio Martins e Ivo Rodrigues de início, deu boa réplica e ainda assustou o vice-campeão saudita, mas pecou na finalização.



No arranque da segunda metade o Al Nassr praticamente decidiu o jogo num lance de bola parada. Livre de Alex Telles para Ronaldo que serviu de bandeja Laporte para um dos golos mais fáceis da carreira.



O jogo caminhou lentamente para o final com o Al Khaleej a criar ocasiões para marcar, pelo menos, um jogo. Não conseguiu e o Al Nassr ganhou, mantendo a diferença de quatro pontos para o líder Al Hilal. Por sua vez, o Al Khaleej é 15.º com dez pontos.