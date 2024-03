Gonzalo Plata, ex-Sporting e atual jogador do Al Sadd, está envolvido numa polémica, juntamente com Robert Arboleda e Kendry Páez, todos jogadores da seleção do Equador, depois de terem estado num bar de alterne, em Nova Iorque, na véspera do jogo frente à Itália (que acabaram por perder 2-0).

Nas redes sociais, Plata reagiu às fortes críticas publicando uma fotografia, que entretanto apagou, mas que dizia: «As pessoas não gostam de nada. É mau divertir-se».

Robert Arboleda, defesa do São Paulo, ironizou a situação: «A partir de agora vou começar a ler a Bíblia nos meus dias livres, já que não me posso divertir». Kendry Páez não se pronunciou sobre o assunto, ele que ainda é apenas um jovem de 16 anos do Independiente del Valle, mas que vai rumar ao Chelsea quando fizer 18 anos.