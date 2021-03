O futebol croata está de luto pela morte de Zlatko Kranjcar.



Segundo a imprensa local, o antigo futebolista e selecionador estava internado numa unidade hospitalar em Zadar desde o dia 18 de fevereiro devido a problemas no fígado. Nos últimos dez dias, o estado de saúde de Kranjcar agravou-se e este acabou por ser transferido para um hospital em Zagreb, acabando por não resistir.



Kranjcar, de 64 anos, teve uma carreira discreta como jogador, tendo representado apenas três clubes: Dínamo de Zagreb, Rapid Viena e St. Polten. Após pendurar as botas, iniciou a carreira de treinador e tornou-se uma lenda do Dínamo e do futebol croata, tendo orientado a seleção 2004 e 2006.



O Dínamo, o clube da sua vida, já se despediu do treinador.



«Obrigado do fundo do coração pelas memórias, pelos troféus, por teres engrandecido a história do Dínamo, pelo amor e acima de tudo pela amizade e carinho que sempre mostraste. Glória eterna», escreveu o clube nas redes sociais.