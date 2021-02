O futebolista português João Silva foi confirmado esta segunda-feira como reforço do Istra Pula. O clube da Croácia anunciou a chegada do defesa central do Sporting.

João Silva, de 22 anos, fez 11 jogos e um golo pela equipa B dos leões em 2020/2021, no Campeonato de Portugal.

Nas épocas anteriores, representou ainda os sub-23, os juniores e os juvenis da equipa verde e branca, após ter feito formação perto de casa, em Braga, no Sp. Braga e no Palmeiras FC.

O Istra Pula é o atual 10.º e último classificado da primeira liga croata, ainda que tenha jogos em atraso face aos adversários acima na tabela.

O Maisfutebol sabe que a transferência efetiva-se a título definitivo e que o Sporting fica com 30 por cento do passe de João Silva.

(artigo atualizado)