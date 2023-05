O Cruzeiro perdia por 2-0 na receção ao Fluminense, na última madrugada, mas a 13 minutos do final teve uma ocasião soberana para reduzir, de penálti. Contudo, seguiram-se cenas que Pepa considerou «inadmissíveis».

O avançado Bruno Rodrigues, que já passou pelo Famalicão, assumiu a responsabilidade e cobrou o penálti, que foi travado por Fábio. O árbitro mandou repetir, por considerar que o guarda-redes se adiantou no momento do remate e seguiu-se uma disputa junto à marca dos onze metros.

Henrique Dourado, ex-Vitória de Guimarães, agarrou a bola e envolveu-se numa troca de palavras e de empurrões com Bruno Rodrigues, que os restantes colegas tentaram resolver. Por fim, o antigo avançado do Famalicão voltou a cobrar o penálti, mas desta vez atirou ao lado.

Já após o jogo, o treinador do Cruzeiro, o português Pepa, comentou o episódio.

«Caso feio, inadmissível, mas está resolvido, está encerrado. Não esperamos para resolver mais tarde. Foi um ato irresponsável, inadmissível, mas está resolvido. Não vamos crucificar ninguém, mas foi feio. Temos o Gilberto e o Bruno para bater, não tem nada a ver com o Dourado. Foi um momento inadmissível. Estamos todos quentes. Quem é que não erra?», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

«As missões são dadas de forma específica. Não adianta fazer novelas sobre isso, não era para o Dourado bater, era o Bruno. Mas aqui ninguém leva os assuntos para casa, está resolvido e ponto final», completou.

Henrique Dourado também desvalorizou o momento. «São circunstâncias do jogo. Todos querem ajudar o Cruzeiro. Acho que, acima de tudo, a instituição é maior que qualquer atleta. Ali, no momento, tivemos essa conversa, esse debate. Todos querem ajudar. É futebol. Vamos conversar no balneário.»

Mais tarde, na rede social Instagram, o ex-V. Guimarães publicou uma mensagem a assumir que a sua abordagem «não foi feita da melhor forma».

«Já conversámos no balneário, o Bruno e eu, além de todos os companheiros da equipa. O Bruno tem todo o direito de ficar chateado. Não foi nada pessoal e já encerrámos isto de forma madura. O nosso treinador também já expôs o que aconteceu e respeito. O Bruno é o batedor oficial. E eu sigo à disposição para auxiliar o Cruzeiro no que for possível. A Instituição está acima de todos nós», escreveu, numa publicação partilhada por Bruno Rodrigues.

«Tudo certo, irmão», respondeu o ex-famalicense.