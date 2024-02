Roy Hodgson já não é o treinador do Crystal Palace.

Face à má sequência de resultados e depois de se ter sentido mal durante o treino de quinta-feira, o técnico de 76 anos renunciou ao cargo, onde esteve durante seis temporadas – interrompidas por uma passagem pelo Watford em 2021/22.

«Entendo que, dadas as circunstâncias recentes, pode ser prudente neste momento que o clube planeie com antecedência e, portanto, tomei a decisão de me afastar para que o clube possa apresentar os seus planos quanto a um novo técnico, conforme pretendido, para este verão», disse Roy Hodgson, que já teve alta do hospital, num comunicado citado pelos «eagles».

Oliver Glasner, ex-Eintracht Frankfurt, deverá assumir o comando do 15.º classificado da liga inglesa.

O Palace visita o Everton esta segunda-feira.