O Crystal Palace cancelou a conferência de Roy Hodgson que estava prevista para as 13h30, depois de o treinador de 76 anos ter ficado doente durante o treino.

«Infelizmente, a conferência de imprensa de hoje não vai acontecer conforme programado, pois Roy Hodgson adoeceu durante o treino desta manhã», lê-se na breve nota dos «eagles».

A imprensa inglesa aponta que Hodgson está na porta de saída do Palace e deverá ser substituído por Oliver Glasner, ex-Eintracht Frankfurt.

Unfortunately, today’s press conference will no longer take place as scheduled as Roy Hodgson was taken ill during this morning’s training session.