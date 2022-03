O FC Copenhaga publicou esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte do sogro do defesa David Khocholava que morreu a defender o seu país da invasão russa.

«Todo o nosso foco e energia está dirigido ao apoio ao David e à sua família com tudo o que for possível nestes tempos difíceis», escreveu o clube dinamarquês que dispensou o jogador para dar apoio à família neste momento de luto.

O FC Copenhaga censura ainda a «guerra que está a ser dirigida ao povo ucraniano» e apela a que todos façam um esforço para ajudar da forma que puderem.

David Khocholava é internacional da Geórgia, mas jogou quatro temporadas no Shakhtar Donetsk e é casado com Alina, uma modelo ucraniana.

For our International followers: It is with great sadness that we have received news that David Khocholava's father-in-law has died while defending his country in the war in Ukraine. Everyone at the club sends their condolences to David and his family. https://t.co/he6N78SGw1