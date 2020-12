O futebolista mexicano do Wolverhampton, Raúl Jiménez, deve deixar o hospital no início da próxima semana, afirmou esta quinta-feira o médico do clube, Matt Perry.

«Depois da cirurgia a que foi submetido na sequência da lesão sofrida no domingo, o jogador está a recuperar bem. Estamos satisfeitos com as informações que temos recebido do hospital. Deve poder sair no princípio da próxima semana», referiu Perry, citado pelos canais do clube, na quarta-feira.

Perry sublinhou que «qualquer lesão na cabeça é muito complexa e tem tempos de recuperação incertos» e que «o que o Raúl precisa agora é de espaço, descanso e paz».

O ex-jogador do Benfica foi operado a uma fratura no crânio, após um choque de cabeças com o brasileiro do Arsenal, David Luiz, no jogo do passado domingo, para o campeonato inglês, a Premier League.