Cerca de um ano e meio após ter chegado ao Derby County para jogador e para elemento da equipa técnica então orientada por Philip Cocu, em agosto de 2019, Wayne Rooney pendurou em definitivo as botas para ser treinador a tempo inteiro do clube inglês.

Depois de 35 jogos e sete golos como jogador nos «The Rams», Wayne Rooney, que já tinha passado a treinador interino em novembro, deu agora um passo firme, deixando no currículo de futebolista quase duas dezenas de títulos, entre eles um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e cinco Premier League de Inglaterra.

A jornada de jogador terminou no Derby, com alguns grandes golos, parte deles de livre direto, ou até com um penálti à «Panenka».

Reveja a jornada de Rooney de jogador até treinador do Derby: