César Menotti, o homem que comandou em 1978 a Argentina ao primeiro de três títulos de campeã mundial, deixou rasgados elogios a Ángel Di María.

«Para mim, é um jogador que merece o mesmo reconhecimento dos grandes futebolistas. Ponho-o no patamar Kempes, de Maradona, de Messi. Para mim, é o jogador que representou como ninguém o futebol argentino em todos os lugares por onde passou», afirmou o antigo treinador em declarações à rádio Super Deportivo.

«Os que entendem de futebol respeitam o Di María de uma maneira incrível e quem o conhece gosta muito dele», acrescentou.

Menotti, que lançou Diego Armando Maradona na seleção da Argentina ainda no final da década de 70, expressou ainda um desejo relativamente ao futuro de Di María, que está a caminho do Benfica.

«Ficaria muito feliz se ele fizesse nem que fosse um jogo com a camisola do [Rosario] Central», disse o ex-técnico, que jogou e treinou no clube que formou Di María.