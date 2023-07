Erick Gutiérrez foi oficializado como reforço do Chivas.



O internacional mexicano regressou ao país de origem depois de cinco temporadas nos Países Baixos ao serviço do PSV. O médio, de 28 anos, chegou mesmo a «oferecer-se», manifestando o desejo de voltar a trabalhar com Roger Schmidt.



Certo é que Gutiérrez volta ao México. Depois de uma passagem pelo Pachuca, o jogador vai defender as cores do Chivas.



Os valores do negócio não foram revelados.