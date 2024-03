Morten Hjulmand só chegou esta temporada ao Sporting, mas já é um dos pilares da manobra da equipa de Ruben Amorim. O médio de 24 anos, apesar de ter apenas três internacionalizações, também começa a ganhar espaço nas opções da Dinamarca e até pode entrar no lote de capitães.

O selecionador dinamarquês Kasper Hjulmand reuniu 11 dos 26 convocados esta terça-feira. No grupo de aspirantes a capitães, pelas qualidades de liderança, estavam jogadores experientes como Simon Kjær, Christian Eriksen e Kasper Schmeichel, mas também o médio do Sporting, entre outros.

«Eu apenas os escolho. Sou eu quem sente que existe um grupo – que também inclui jovens jogadores – que pode ajudar a influenciar todo o grupo de diferentes maneiras», disse o selecionador da Dinamarca em conferência de imprensa.

«Com o Christian [Eriksen] converso sempre sobre futebol, por exemplo. O Kasper [Schmeichel] é extremamente generoso e extrovertido, embora também haja muito potencial de liderança no Morten Hjulmand, que não posso ignorar», vincou.

A Dinamarca, diga-se, defronta a Suíça no sábado e joga com as Ilhas Faroé três dias depois.