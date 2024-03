Já são conhecidas as camisolas que a Dinamarca vai vestir no Euro 2024, tendo estas uma particularidade bastante interessante: estão gravados nas camisolas os nomes de todos os 1.535 clubes que existem no país.

Numa iniciativa criada pela Federação de Futebol da Dinamarca (DBU) e a marca do equipamento, os jogadores vão «carregar as esperanças e os sonhos de milhares de pequenos clubes em todo o país», tal como se pode ler no comunicado oficial da federação.

«Temos um desejo claro de sermos toda a equipa da Dinamarca, inspirar crianças e jovens e mostrar-lhes como o futebol nos pode unir. Quando uma criança pisa um relvado de futebol local, ela não é apenas membro de um clube, mas torna-se parte de uma história mais ampla sobre o futebol dinamarquês, que vai desde as comunidades locais até à seleção nacional», referiu Peter Moller, diretor da federação dinamarquesa.

Veja o testemunho de alguns jogadores sobre esta iniciativa: