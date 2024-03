Alexander Bah (Benfica) e Morten Hjulmand (Sporting) foram convocados para a seleção da Dinamarca, para os jogos de preparação ante a Suíça e as Ilhas Faroé, anunciou esta terça-feira a federação dinamarquesa (DBU).

O lateral-direito do Benfica e o médio do Sporting fazem parte de uma lista de 26 jogadores do selecionador Kasper Hjulmand.

Bah leva nove jogos e um golo pela seleção, enquanto Hjulmand tem três internacionalizações, todas feitas desde que está no Sporting.

A Dinamarca, uma das seleções que participa no Euro 2024, recebe a Suíça no Parken, em Copenhaga, a 23 de março (19h00). A 26 de março (19h15), defronta as Ilhas Faroé, em Brondby.