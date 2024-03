David Carmo, jogador emprestado pelo FC Porto ao Olympiakos, foi chamado à seleção de Angola, de Pedro Gonçalves.

O treinador português anunciou os 26 convocados à equipa angolana e a grande novidade é o internacional jovem por Portugal e campeão europeu de sub-19.

O defesa central aceitou o convite de Pedro Gonçalves e pode agora estrear-se pelos «Palancas Negras» frente à seleção de Marrocos.

Gaspar, do Estrela da Amadora, Buatu, Miro e Depú do Gil Vicente, Marcos Silva, da U. Leiria, e Domingos Andrade, do Felgueiras, também foram chamados à seleção angolana.

Angola vai defrontar Marrocos, no dia 22 de março, e as Ilhas Comores, no dia 25 de março, naqueles que vão ser os dois primeiros jogos de preparação da equipa de Pedro Gonçalves, que chegou aos quartos de final da CAN 2023.