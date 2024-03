O selecionador da Escócia Steve Clarke voltou a convocar o guarda-redes Craig Gordon, de 41 anos, apesar do experiente guarda-redes ter feito apenas três jogos desde a última chamada, em novembro de 2022, num período em que esteve a recuperar de uma dupla fratura numa perna.

Craig Gordon é a segunda opção no Hearts, atrás de Zander Clark, que também está convocado, além de Angus Gunn (Norwich) e Liam Kelly (Motherwell). Destes quatro, apenas três estarão na fase final do Euro2024, mas o selecionador quer ter a oportunidade de observar a forma do experiente guarda-redes nos próximos jogos de preparação com os Países Baixos e Irlanda do Norte.

«É essa a situação, vai ser uma decisão interessante. É uma oportunidade de observarmos o Craig de uma forma mais próxima. Fez três jogos oficiais e, sem desrespeitar os adversários que o Hearts defrontou na Taça da Escócia, provavelmente não foram jogos em que Craig estivesse sobrecarregado», destacou o selecionador.

Gordon já soma 74 internacionalizações, mas a última já foi em novembro de 2022. «O mais importante é ter certeza de que no início de maio terei escolhas difíceis a fazer – todos em forma e disponíveis. Imagino que observarei vários jogadores ao longo dos dois jogos, mas não quero ficar muito distraído a pensar que tenho de dar aos jogadores oportunidades para jogar», destacou ainda o selecionador.

Fora da convocatória, ficou Callum McGregor, capitão do Celtic, a recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles.

A lista dos convocados

Guarda-redes: Zander Clark (Hearts), Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Norwich) e Liam Kelly (Motherwell).

Defesas: Liam Cooper (Leeds), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna (Copenhagen), Nathan Patterson (Everton), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic) e Kieran Tierney (Real Sociedad)

Médios: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Brighton), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich) e Scott McTominay (Manchester United).

Avançados: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR) e Lawrence Shankland (Hearts).