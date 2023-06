Aos 29 anos, Viktor Fischer decidiu colocar um ponto final na carreira.



O Antuérpia justificou a retirada prematura do internacional dinamarquês com uma lesão crónica no joelho. O clube belga acrescenta ainda que chegou a acordo com o avançado para a conclusão do seu empréstimo aos suecos do AIK e para a rescisão de contrato.



Fischer despertou a atenção do Ajax quando jogava na formação do Midtjylland. Esteve em Amesterdão entre 2011 e 2016 antes de se transferir para o Middlesbrough, tendo passado ainda por Mainz e Copenhaga.