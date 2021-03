O futebolista português Diogo Jota admitiu que o jogo desta segunda-feira ante o Wolverhampton – que o próprio decidiu com um golo aos 45+2’ – foi especial, mas lembrou em primeiro lugar o compatriota Rui Patrício, que saiu de maca após um choque com Coady no duelo da 28.ª jornada da Premier League.

«Desejar ao Rui Patrício as melhoras, espero que não seja nada sério. Desejo-lhe uma recuperação rápida», afirmou, à BBC Sport.

«Foi um jogo especial, trabalhei aqui [ndr: no Wolverhampton] três anos. Conheço quase todos naquele balneário. Só desejava que os adeptos estivessem aqui para tornar tudo mais especial», continuou, falando também do golo «que significou muito e ajudou a equipa» que agora representa.

«Foi muito, muito importante hoje. A paragem [ndr: para as seleções] não vem num bom momento. Tínhamos duas vitórias sem sofrer golos [ndr: ante Leipzig e Wolverhampton] e podíamos construir mais um bom momento», defendeu.