Os Wolves fizeram regressar o central Dion Sanderson, que esteve cedido ao Birmingham, do Championship, na primeira metade da época.

Em comunicado, a equipa orientada por Bruno Lage sublinha que o defesa de 22 anos «impressionou» nos 16 jogos que realizou no segundo escalão do futebol inglês e foi chamado de volta para colmatar a saída de Romain Saiss para a CAN e as lesões de Willy Boly e Yerson Mosquera.

Recorde-se que o mesmo tinha acontecido com Ryan Gille, de 21 anos, que foi «repescado» ao Cardiff, esta segunda-feira.