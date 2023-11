Dominik Szoboszlai viveu um domingo de sonho e não poupou nos festejos!

O médio do Liverpool bisou na vitória da Hungria sobre o Montenegro (3-1), que serviu para selar o estatuto de líder do grupo G do apuramento para o Europeu. Após a partida, o jogador de 23 anos juntou-se aos adeptos na bancada e até bebeu um «shot» de palinca, uma bebida tradicional do país com elevado teor alcoólico.

Szoboszlai festejou à grande, mas a bebida terá sido uma exceção: sábado há jogo contra o Manchester City e certamente Jurgen Klopp quer o médio a cem por cento.