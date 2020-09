Cerca de 12 anos não são meses ou dias. Donny Van de Beek chegou à academia do Ajax em 2008 e por ali ficou e cresceu, até tornar-se uma das grandes referências da equipa principal, nas últimas quatro temporadas.

Por isso, a ligação de uma grande parte da vida do médio de 23 anos foi recordada pelo Ajax, num vídeo emocionante publicado pelo clube de Amesterdão esta quarta-feira, dia da confirmação da transferência para o Manchester United.

Desde a chegada ao clube, ainda criança, às conquistas de um campeonato, uma Taça e uma Supertaça, os holandeses recuperaram vários momentos do internacional pela ‘laranja mecânica’. Aquele que, na época 2018/2019, foi também um dos obreiros da chegada às «meias» da Champions, ruma agora a outras paragens, para cumprir outros sonhos, no teatro destes: Old Trafford. Ali vai ser colega do português Bruno Fernandes.