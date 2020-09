Andrea Brighenti, avançado de 32 anos, é reforço da Juventus. Está tudo certo nesta informação, mas talvez seja bom acrescentar um dado: Brighenti, apesar da idade avançada, vai jogar nos sub23 da Vecchia Signora.



Não há engano nenhum. A segunda equipa da Juve joga na Serie C e está a fazer uma forte aposta para subir ao segundo escalão. Para isso quer aproveitar o regulamento, que lhe permite ter três futebolistas com mais de 23 anos em campo e mais algum na squadra.



Brighenti jogava no Monza, depois de vários anos ao serviço do Cremonese, e tentará dar experiência e manha ao ataque da Juventus no terceiro escalão.





Andrea Brighenti è un giocatore della #Under23 ⚪⚫



Arriva a titolo definitivo dal Monza. Benvenuto 🙌 pic.twitter.com/z1UA223l9n — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2020