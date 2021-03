Ao fim de uma década, Sergio Aguero está de saída do Manchester City.

O avançado que chegou ao Etihad em 2011, oriundo do At. Madrid, tornando-se no maior goleador da história dos citizens. Dos 257 golos, Dugout, parceira do Maisfutebol, elegeu cinco golaços que o argentino fez com a camisola do clube inglês.



No vídeo elaborado pela Dugout não falta aquele que foi, porventura, o golo mais icónico de Aguero pelo Manchester City contra o QPR que permitiu à equipa conquistar a Premier League 44 anos depois.