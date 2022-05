O atual diretor técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, vai ser o treinador da equipa alemã na próxima temporada, anunciou o clube nesta segunda-feira.

O técnico germânico de 39 anos tinha assumido as funções de dirigente na presente época, depois de ter comandado a equipa na segunda metade de 2020/21, quando Lucien Favre deixou o cargo. Na altura, conseguiu conquistar a Taça da Alemanha.

Terzic, que também já foi scout e soma passagens como adjunto no Besiktas e no West Ham, vai comprometer-se com o Dortmund até junho de 2025.