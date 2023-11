Depois do nulo com o Paraguai, na última madrugada, Eduardo Berizzo apresentou a demissão do cargo de selecionador do Chile.

Em conferência de imprensa, após a partida, o treinador argentino, de 54 anos, reconheceu que «os resultados não foram os esperados» e destacou a «honra» por ter comandado a seleção chilena.

Berizzo estava no cargo desde maio do ano passado, tendo somado quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas em 16 jogos.

O Chile é oitavo classificado na fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2026, com cinco pontos noutros tantos jogos, fora da zona de qualificação.

Nicolás Córdova, responsável técnico pelas seleções jovens, vai dirigir o Chile no próximo jogo, frente ao Equador.