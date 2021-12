Shikabala deixou o Sporting em 2015, para rumar ao Zamalek, mas a transferência do egípcio ainda mexe. Tudo porque o Zamalek ainda deve um valor a rondar o milhão de euros aos leões, e pretende tratar do assunto em Portugal.

«Começámos a comunicar com os clubes portugueses Sporting e Marítimo para negociar as questões da FIFA, visto que pretendemos marcar uma data de deslocação em coordenação com eles para encerrar totalmente o processo», afirmou Amir Mortada Mansour, dirigente do clube.

O Zamalek, diga-se, também está em dívida com o Marítimo devido à transferência de Mohamed Ibrahim.

Shikabala foi contratado pelo Sporting em janeiro de 2014, mas ano e meio depois, regressou ao Zamalek.