FC Porto, Sporting e Benfica, todos venceram os respetivos jogos na 11.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, este sábado.

Os dragões triunfaram na receção à Oliveirense, por 3-2, com golos de Rafa, Carlo Di Benedetto e Xavi Barroso. Lucas Martínez bisou para a formação visitante.

Já o Sporting ganhou em casa do Parede, por 4-1: Alessandro Verona, Toni Pérez (2x) e João Souto marcaram para os leões, enquanto Ricardo Lopes fez o golo dos homens da casa.

Por último, o Benfica venceu na casa do Paços de Arcos, também por 4-1, com golos de Nicolía (2x), Lucas Ordoñez (2x). Pedro Vaz marcou para o clube de Oeiras.

O FC Porto lidera o campeonato, com 30 pontos, mais dois do que o Sporting e quatro do que a Oliveirense. O Benfica está apenas no sexto lugar, a 12 pontos dos azuis e brancos, mas menos um jogo.

Os outros resultados do dia:

Marinhense - Juventude de Viana, 5-4

Sanjoanense - Sporting de Tomar, 3-5

Turquel - Valongo, 1-2

Óquei de Barcelos - HC Braga, 6-2