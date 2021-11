Luís Tavares, capitão da Seleção Nacional de hóquei em campo, faleceu este domingo, anunciou a Federação Portuguesa de Hóquei. O jogador representava o Casa Pia, clube no qual também desempenhava funções de coordenação da formação.

«Choque! Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Luís Tavares era um rapaz bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Era um campeão no hóquei e acima de tudo na vida! Um exemplo para todos de como se deve estar no hóquei e na vida. O Tavares era o capitão da seleção nacional, porque foi alguém cujas qualidades e características nos levavam para os melhores valores», pode ler-se nas redes sociais da Federação Portuguesa de Hóquei.

«Mas mais do que capitão, ou um dos melhores jogadores de sempre do hóquei português, o Luís sempre foi um bom amigo. É com enorme tristeza que escrevo estas palavras, e tenho a certeza absoluta que todos nós, a sua família hoquista, faremos questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo. À família, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de fazer parte da sua vida, deixo um abraço solidário neste momento de dor. O mundo fica mais pobre, muito mais pobre. Jamais esquecerei a tua energia, o teu sorriso e piada fácil. Até já, Tavares! »