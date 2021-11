O Barcelona comunicou que os hoquistas portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes testaram positivo para a covid-19.

Os dois jogadores estiveram presentes no Europeu de hóquei em patins, sendo que João Rodrigues já havia confirmado no sábado que tinha contraído no vírus.

Nesse mesmo dia, o Portugal-Itália, de atribuição para o 3.º e 4.º lugares da competição, foi cancelado devido a razões «saúde pública», já depois de a Federação de Patinagem de Portugal ter informado que dois jogadores tinham testado positivo.

Em comunicado, o Barcelona informa que os dois hoquistas estão bem de saúde e a cumprir isolamento em Portugal, aguardando pelo fim do mesmo e pela necessária autorização das autoridades de saúde competentes para regressarem a Espanha.