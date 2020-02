O Eintracht eliminou o Leipzig da Taça da Alemanha graças a um grande contributo dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência. A jogar em casa, a equipa de Frankfürt venceu por 3-1 e qualificou-se para os quartos de final da prova.

André Silva fez o 1-0 do jogo, de penálti, aos 17 minutos e era essa a vantagem do Eintracht ao intervalo. Kostic seria a outra figura do encontro, com dois golos. O primeiro chegou aos 51 minutos, após passe de Rode.

O Leipzig reduziu por Dani Olmo, reforço de inverno contratado ao Dínamo Zagreb, mas Kostic bisou aos 90, com assistência de Gonçalo Paciência, e fechou as contas no 3-1.

Noutro jogo, o Fortuna Düsseldorf bateu o Kaiserslautern, fora, por 5-2 e também está nos quartos de final da competição.