O primeiro-ministro holandês anunciou em conferência de imprensa a proibição de eventos desportivos até 1 de setembro. A medida impede que o campeonato de futebol termine antes desa data.

O tipo de eventos em que os Países Baixos inseriram o futebol estavam já proibidos até 1 junho, mas nesta terça-feira o governo estendeu o prazo.

Assim, os estádios vão ficar fechados até setembro. «Sim, é amargo», disse Mark Rutte, citado pelo Telegraaf.

Ora, com esta imposição, a Eredivisie não pode ser completada até lá. A liga holandesa tinha 25 jornadas completas com o Ajax e o AZ Alkmaar no topo, ambos com 56 pontos.

A Taça da Holanda fica também por disputar.

Posto isto, a federação holandesa terá de tomar decisões sobre o campeonato e sobre que clubes qualifica para as provas europeias.

A medida do governo de Mark Rutte surge no mesmo dia em que a UEFA recomendou fortemente as federaçõas nacionais a terminarem os campeonatos.