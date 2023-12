Andrea Norheim é jogadora da equipa feminina do Sporting desde o verão deste ano e, no seu percurso, além de ter jogado como sénior no Klepp (Noruega), Lyon (França), Pitea (Suécia), Avaldsnes (Noruega) e Køge (Dinamarca) jogou com… Erling Haaland. Foi nas camadas jovens do Bryne, em 2013.

Em declarações ao canal norueguês TV 2, a defesa-central referiu ainda que, em 2020, no momento em que os meios de comunicação internacionais se aperceberam desse passado em comum, recebeu inúmeras chamadas e convites para entrevistas. Tudo por causa da ascensão rápida de Haaland, então no Borussia Dortmund.

«Felizmente, as coisas já se acalmaram. Na verdade, acho que ainda não sabem disso aqui [ndr: em Portugal]. Ninguém me falou disso. Se soubessem, provavelmente teriam dito alguma coisa. Será interessante perceber quando descobrirem», referiu.

A jogadora de 24 anos explicou ainda como surgiu o convite para representar os leões, isto depois de ter terminado contrato com o HB Køge, da Dinamarca.

«No início, pensei: “Portugal? Vou jogar para lá?”. Mas achei que não fazia mal nenhum falar com o clube. Fiquei com uma impressão muito boa. Percebi que ia ser um avanço para mim. Lisboa também não é o pior sítio do mundo para se viver», afirmou.

Na mesma entrevista, Norheim também falou sobre a temporada que está a fazer no Sporting e a possibilidade de serem campeãs, mesmo contra um adversário tão forte como é o Benfica.

«O Benfica sempre foi um pouco melhor que o Sporting. Esse não é o caso este ano. Estamos dois pontos atrás. Dá-nos muita motivação saber que podemos vencer o campeonato», concluiu a defesa-central.

Esta época, a jogadora norueguesa já leva 11 jogos e um golo marcado. No seu palmarés tem duas Ligas dos Campeões (ao serviço do Lyon em 2016/17 e 2017/18), uma Liga Dinamarquesa no Køge e uma Liga Sueca no Pitea.