O antigo futebolista internacional turco Ersen Martin faleceu esta terça-feira, aos 44 anos.

«É com profunda tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de Ersen Martin, um dos nomes valiosos do futebol turco e ex-jogador da nossa seleção. As nossas condolências à sua família enlutada», refere a Federação Turca de Futebol, numa nota oficial publicada esta noite.

Internacional pela seleção turca em três ocasiões, Ersen Martin representou, na Turquia, o Besiktas, Goztepe, Denizlispor, Trabzonspor, Sivasspor, Kasimpasa, entre outros. O último clube que representou foi o Gençlerbirligi, na época 2011/12. Na Alemanha, jogou no Nuremberga e, em Espanha, passou pelo Recreativo.

Vários clubes também já deixaram notas de condolências.

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/PqkfwyAume — TFF (@TFF_Org) March 19, 2024

Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşamını yitiren Ersen Martin’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/NyqZQJAgQ6 — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) March 19, 2024