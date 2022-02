A comunidade escocesa de Kirkcaldy insurgiu-se contra o clube local, o Raith Rovers, devido ao facto de o emblema da segunda divisão ter contratado David Goodwille, futebolista condenado por violação de uma jovem em 2011.

«Goodwillie nunca demonstrou um pingo de remorso pela violação que cometeu. A sua presença no Starks Park é uma mancha no clube. Vou desistir do meu lugar anual. Isto parte-me o coração e o de outros adeptos», afirmou a escritora Val McDermid, citada pela Lusa.

A romancista decidiu mesmo pôr fim ao patrocínio à sua equipa, que contava com o seu nome inscrito nas camisolas.

«Fico doente só de pensar no violador David Goodwillie a correr pelo campo com o meu nome na camisola», justificou.

Em 2011, Goodwillie, internacional escocês, foi acusado juntamente com David Robertson de terem violado uma mulher. O juiz determinou que a quantidade de álcool ingerida influenciou o seu comportamento e naquele estado «ela não poderia dar o seu consentimento».

Os dois foram condenados, mas a falta de provas determinou que a punição fosse apenas o pagamento de 120 mil euros.