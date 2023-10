O internacional esloveno Josip Ilicic teve esta quinta-feira uma visita surpresa, na cidade de Maribor.

O jogador, de 35 anos, deixou boas memórias em Bérgamo, contribuindo, durante cinco épocas, para o crescimento da Atalanta.

Apesar do rendimento desportivo, Ilicic enfrentou uma depressão que o levou a sair do clube no início da época passada, rumando a casa em busca de tratamento, mas querendo continuar a jogar.

No Maribor, ao ritmo que lhe é possível, já marcou cinco golos e fez seis assistências neste período.

Apesar de estar mais distante, não foi esquecido pelos adeptos da Atalanta. Esta quinta-feira, um grupo que se deslocava para a Áustria, para assistir ao jogo com o Sturm Graz, fez um desvio até Maribor para o visitar.

Levaram uma tarja com as palavras ’Obrigado Ilicic’ e estiveram à conversa com o jogador que tantas boas memórias lhes proporcionou.

Uma surpresa que deixou o internacional esloveno visivelmente emocionado. De resto, o próprio Ilicic fez questão de ir à Áustria assistir ao encontro da Liga Europa.

Atalanta fans travelling to the Sturm Graz match have stopped in Maribor to visit Josip Ilicic 👏🐐🥰💙🖤

📸 NK Maribor pic.twitter.com/aWKudPAkL9 — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) October 26, 2023