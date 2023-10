Jenni Hermoso falou publicamente pela primeira vez desde o beijo com ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, durante as celebrações do título mundial da seleção espanhola. Sem referir o tema em concreto, a jogadora do Pachuca, homenageada no México na última noite, deixou algumas mensagens implícitas e fez uma espécie de apelo: para que a deixem de a associar ao episódio com o ex-dirigente e a lembrem como uma menina que cumpriu o sonho de ser futebolista e campeã mundial.



«A noite do dia 20 de agosto de 2023, ao levantar a Taça do Mundo ao lado das minhas companheiras, senti as mãos do meu pai quando me levava aos treinos, o sorriso da minha mãe ao ver-me jogar e a alegria de toda a minha família que partilhou o sonho de uma pequena futebolista que queria ser campeã mundial. Joguei futebol toda a minha vida. Tenho 33 anos, mas há duas semanas, em Sidney, voltei a ser uma criança outra vez. Ainda que tenha passado pouco tempo, continuo a perguntar-me o que foi que fizemos nessa noite. Ganhámos um título, demos a volta ao mundo e tornámo-nos numa das melhores equipas da história. Mas no fundo, conseguimos algo mais», começou por dizer.



«Não fomos campeãs para alcançar um troféu que fica nas vitrinas, para receber uma compensação e aparecer em primeiras páginas que ficam depois esquecidas com o tempo. Fomos campeãs do mundo porque era a única forma que tínhamos de ser ouvidas, respeitadas e valorizadas. A minha seleção mudou a forma de muita gente olhar para o futebol feminino. Tenho a certeza que milhões de meninas no mundo se sentiram identificadas e protegidas por este grupo de valentes e honradas jogadores que em cada passo que deram, pensaram sempre no futuro de todas elas. Passaram muitas coisas desde então, sacrificámos algumas alegrias e celebrações e sem o merecer, sofremos além da conta num momento histórico para nós. Tenho claro que temos uma responsabilidade eorme para com as novas gerações. A todas as pessoas que não tem voz para se fazerem ouvir, quero dizer-lhes que esta é uma luta de todos. Ganhámos em campo e fora dele para garantirmos um desporto e uma sociedade inclusiva capaz de nos proteger a todos. E a todo o mundo quero dizer que acabou! Sou a Jenny Hermoso, sou jogadora de futebol e sou essa menina que conseguiu ser campeã do mundo», referiu ainda.



Na semana passada, o depoimento de Hermoso foi divulgado programa Código 10, da Telecinco, no qual a jogadora frisou que «em nenhum momento» o beijo a Rubiales «foi consensual».