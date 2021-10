Em resposta aos cada vez mais insistentes rumores de que Xavi Hernández poderá ser o substituto de Ronald Koeman como treinador do Barcelona, o Al Sadd ‘recordou’ nesta sexta-feira que o antigo médio tem mais dois anos de contrato.

«Em resposta às notícias que têm circulado, o Al Sadd reafirma que Xavi tem um contrato de dois anos com o clube está totalmente focado nos próximos jogos da equipa, de forma a manter a liderança do campeonato na defesa do título», escreveu o clube em comunicado.