Com o a contestação a Ronald Koeman no banco do Barcelona cada vez mais forte, os nomes para a sucessão surgem cada vez com maior frequência.

E um dos mais citados continua a ser o de Xavi Hernández, antigo médio e capitão do clube, que treina o Al Saad, do Qatar.

Poucos duvidam que o antigo internacional espanhol vai acabar por treinar o clube em que se formou e tornou uma lenda e é o próprio que agora admite essa possibilidade.

Questionado em conferência de imprensa sobre se sentia preparado para treinar o Barcelona, Xavi não deixou margem para dúvidas.

«Sim. Sinto-me preparado para treinar qualquer equipa do mundo», respondeu de pronto, tendo sido questionado depois do porquê de ter recusado o convite o clube para suceder a Valverde, em 2020.

«Quando me convidaram, tinha apenas três meses como treinador. Mas agora é diferente, tenho mais experiência e estou a aprender muito», declarou.

«Mas quero dizer a todos que estou muito contente no Qatar e a minha ideia é continuar a alcançar sucesso neste clube», rematou.